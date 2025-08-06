Demre, Polonya'dan Gelen Heyeti Ağırladı

Demre, Polonya'dan Gelen Heyeti Ağırladı
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Demre Belediyesi, Polonya'nın Starogard Gdanski kentinden gelen heyet için kültürel bir etkinlik düzenledi. Başkan Fahri Duran, Türk ve Polonya kültürlerinin buluştuğu organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Antalya'nın Demre ilçesi, kardeş şehir Polonya'nın Starogard Gdanski kentinden gelen heyeti konuk etti.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Türk gelenek ve göreneklerini sergiledikleri güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Etkinlikte Türk ve Polonya mutfağının tadımlarını da gerçekleştirdiklerini anlatan Duran, "Kültürler arası güzel bir organizasyona imza attık. Her iki kültürü yansıtan müzik dinletilerini, gösterileri izledik. Kardeşliğin en sıcak halini yaşadık. Güzel bir buluşma oldu." dedi.

Duran, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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