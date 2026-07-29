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Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kapaklı Mahallesi Hoyran mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi itfaiye ekipleri ile Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangın nedeniyle yaklaşık 3 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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