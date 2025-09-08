Demokratlar, Trump'ın Epstein'a Gönderdiği Mektubu Açıkladı

Haberler

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein'a Donald Trump tarafından gönderildiği iddia edilen cinsel içerikli doğum günü mektubunu kamuoyuna duyurdu. Trump, mektupla ilgili tüm iddiaları reddetti.

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği öne sürülen ve Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubunu kamuoyuna açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Amerika'da tartışmalara neden olan Epstein mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

Komitenin yaptığı açıklamada, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürüldü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
