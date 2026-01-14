Haberler

ABD'de 70 Demokrat Kongre üyesi, İç Güvenlik Bakanı Noem'in azli için harekete geçti

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi'nde 70 Demokrat üyesi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in azli için tasarı sundu. Tasarı, Noem'i kongreyi engelleme ve kamu güvenliğini ihlal etme ile suçluyor. Azil girişimi, Minneapolis'te bir kadının ICE ajanı tarafından öldürülmesinin ardından gündeme geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 70 Demokrat üyesi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in azli istemiyle 3 maddelik bir tasarı sundu.

ABD Kongre Üyesi Robin Kelly'nin öncülüğünü yaptığı ve İç Güvenlik Bakanı Noem'i hedef alan tasarıya toplam 70 Demokrat üye destek verdi.

Üç maddeden oluşan azil tasarısı Bakan Noem'i, "Kongre'yi engelleme, kamu güvenliğini ihlal etme ve çıkar sağlama" ile suçluyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde Demokratların azil girişiminin kabul edilmesinin çok zor olduğu öngörülüyor.

Demokratların Noem'e yönelik azil girişimi, Minneapolis'te yaşayan 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good isimli kadının, geçen hafta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gündeme geldi.

Bu olay, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş çaplı tepkilere yol açarken, yerel, eyalet ve federal düzeyde soruşturma başlatılması talepleri de gündeme geldi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
