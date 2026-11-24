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Demokrat senatörler Jeanne Shaheen ve Brian Schatz, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İsrail'e baskı yaparak Gazze'ye daha fazla kışlık yardım malzemesinin girişine izin vermesini sağlamasını talep etti.

Senatörler Rubio'ya yazdıkları mektupta, Gazze'ye yeterli miktarda kurtarma ekipmanı, barınak ve diğer hayati kış malzemelerinin girişinin önünde herhangi bir engel bulunmadığından emin olmak için "ABD'nin sahip olduğu etki gücünün" kullanılmasını istedi.

İsrail'in "kapsamlı inceleme ve onay süreçlerinin birçok yardım sevkiyatını geciktirebileceği veya engelleyebileceği" belirtilen mektupta, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın "yardım için açık olan tek geçiş noktası olmaya devam ettiği" vurgulandı.

Mektupta, Dışişleri Bakanlığı ve ABD arabuluculuğuyla Gazze'de sağlanan ateşkesi denetleyen Gazze Barış Kurulunun "İsrail hükümetinin, ahşap çadır direkleri ve barınak için hayati önem taşıyan diğer eşyaları da içeren, izin verilmeyen çift kullanımlı ürünlere ilişkin dar tanımının" yol açtığı sorunlar hakkında Kongreyi bilgilendirdiği aktarıldı.

Rubio'dan hazır bulundurulan çadırların, brandaların, battaniyelerin ve diğer kışlık malzemelerin derhal geçişine izin verilmesi ve ek geçiş noktalarının açılması için baskı yapılmasının talep edildiği mektupta, "deneyimli uluslararası insani yardım kuruluşlarının faaliyet erişiminin yeniden sağlanması" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA