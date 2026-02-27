Haberler

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da iftar programına katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Uysal, 2023 seçimleri için Demokrat Parti'nin iradesinin önemine vurgu yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Parti olarak 2023 seçimlerinde irade koyduklarını belirten Uysal, "Kilidi açacak yegane irade sizin iradenizdir, Demokrat Parti'nin iradesidir." dedi.

Uysal, o açıdan bu süreçte başta büyük geleneğin dünden bugüne bayrağını taşımış, davasını gütmüş, mücadelesini vermiş büyükleriyle var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kendi aralarında ayrılığa yer olmadığını dile getiren Uysal, "Kendi meselelerimizi kendi zeminlerimizde çözerek adeta Anadolu büyüklüğündeki dava taşını yerine koyabilmek için tüm 'Demokratlar' olarak bir olmak, bir yumruk olmak mecburiyetindeyiz. Bir olacağız, başaracağız." diye konuştu.

İl Başkanı Zafer Adalet'in de konuşma yaptığı programa, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
