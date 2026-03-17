Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da iftar programına katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Uysal, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını anımsattı.

Bayram günlerinde milletin güzellikleri yaşamasını temenni eden Uysal, "İslam aleminde ramazan yaşanıyor olmasına rağmen maalesef bölgemizde kan ve gözyaşı eksik değil. Hicranımızı içimize akıta akıta bu mübarek günleri yaşadık. İster istemez birey olarak da bir muhasebe ayı. Ama beraberinde bir toplumsal muhasebenin de ayı." diye konuştu.

Uysal, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir asır evvel canları ve kanları vatan toprağının hamuruna karışan şühedanın emeğiyle aziz millete bir yüzyıl kazandırdığını vurguladı.

Bu kazandırılan yüzyılın neredeyse sonuna gelindiğini aktaran Uysal, "Şimdi Türkiye'de siyaset yapan, iktidar ve muhalefet olan ve siyasete dahil olan her birimizin üzerindeki vazife, Türkiye'ye yeniden derinden bir nefes aldıracak aklı, iradeyi ve programı Türk milletinin önüne koyabilmekten geçmektedir." dedi.

Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve DP Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül de konuşma yaptı.