Uysal'dan Gaffar Okkan'a Anma Mesajı

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 25 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Uysal, "Bugün bir tarafta onu ve kademe kademe şahsında vücut bulan değerleri kaybetmenin acısını yaşarken diğer tarafta katillerinin adeta taltif edildiği gerçeği ile büyük bir öfke duyuyoruz. Gaffar Okkan'ı anmak, geçmişi yüceltmekten çok; devleti akıl, hukuk ve sorumluluk çizgisinde tutma gereğini hatırlamaktır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Uysal, şunları kaydetti:

"Gaffar Okkan, görevini kişisel güç alanına dönüştürmeyen, devleti görünür kılmak yerine doğru işletmeye çalışan bir kamu görevlisiydi. Güvenliği, hukukun önüne koymadı; hukuku, güvenliğin temeli olarak gördü. Uğradığı suikast, bireysel bir saldırı değil; kamu düzenini hukuk içinde tesis etme iradesine yönelmiş bir cinayetti. Bugün bir tarafta onu ve kademe kademe şahsında vücut bulan değerleri kaybetmenin acısını yaşarken diğer tarafta katillerinin adeta taltif edildiği gerçeği ile büyük bir öfke duyuyoruz. Gaffar Okkan'ı anmak, geçmişi yüceltmekten çok; devleti akıl, hukuk ve sorumluluk çizgisinde tutma gereğini hatırlamaktır. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyor, katillerini, katillerini taltif edenleri lanetliyorum."