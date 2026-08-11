Haberler

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Leylek Göçü Görsel Şölen Yarattı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Leylek Göçü Görsel Şölen Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası semalarında göç yolundaki yüzlerce leylek, daireler çizerek süzülürken görsel bir şölen oluşturdu. Marmara Denizi üzerinden geçen leyleklerin bu etkileyici anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

DEMOKRASİ ve Özgürlükler Adası'nda göç yolundaki yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu. Daireler çizerek yükselen yüzlerce leyleğin süzülüşü, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dünyanın önemli kuş göç rotalarından biri üzerinde bulunan İstanbul'da, leylek göçü sürüyor. Binlerce kilometrelik yolculuklarını sürdüren leylekler, Marmara Denizi üzerinden geçişleri sırasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası semalarında görüntülendi. Leylekler, gökyüzünde oluşturdukları hareketlerle dikkat çekti. Yüzlerce leyleğin aynı anda süzülerek ilerlemesi, seyirlik görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı

Fön ücreti yüzünden mahalle karıştı: 9 kişi taş ve sopalarla ev bastı

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor