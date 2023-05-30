Selahattin Demirtaş'tan "Selo'ya idam" sloganlarına yanıt

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında kalabalığın içinden "Selo'ya idam" sloganları yükselmişti.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Kendisine yönelik idam sloganları hakkında Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"OLAY BİR ZAMANLARIN FRANSA'SINDA GEÇMİYOR"

Demirtaş, paylaşımında şunları söyledi: "Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber "idam" diye bağırıyor. Olay, bir zamanların Fransa'sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.

"BEN SELAHADDİN EYYUBİ'NİN TORUNUYUM"

'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim:Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum."