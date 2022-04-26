Selahattin Demirtaş'tan Gezi Parkı Davası'nda çıkan kararlara tepki: Korku korksun bizlerden

EDİRNE (ANKA) - Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinde beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahkumiyet kararları verilen Gezi Parkı Davası'yla ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Demirtaş, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" sözleriyle kararı eleştirdi

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı Davası'nda tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında mahkeme, oy çokluğuyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala, siyasal ve askeri casusluk suçundan ise beraat etti.

7 KİŞİYE 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Davada tutuksuz yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verilmişti.