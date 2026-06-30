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Demirören Medya'nın acı günü

Demirören Medya'nın acı günü
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Demirören Medya Strateji ve Operasyon Özel Projeler Direktörü Tayfun Ataseven (52), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ataseven, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

DEMİRÖREN Medya Strateji ve Operasyon Özel Projeler Direktörü Tayfun Ataseven (52), hayatını kaybetti. Ataseven, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir çocuk babası Ataseven, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ataseven için öğle vakti Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ataseven'in eşi Müge Ataseven, oğlu Emre Ataseven, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Ataseven'in cenazesi, kılınan namazın ardından Seferihisar'daki Kavakdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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