Demirköy'e Yeni Kaymakam Atandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine atanan kaymakam Gizem Bayguş, görevine başladı.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelen Bayguş, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

2020'de İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı başarıyla kazanan Bayguş, 2022'de Düzce'nin Çilimli ilçesine kaymakam vekili olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Kırklareli'nin Demirköy ilçesine görevlendirilen Bayguş, görevine başladı.