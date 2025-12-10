Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Demirköy ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, market, fırın, pastane ve satış yerlerindeki ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel