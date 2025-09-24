Demirköy Belediyesi'ne Yeni Kepçe Kazandırıldı

Demirköy Belediyesine iş makinesi alındı.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bir kepçe kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile ilçeye daha iyi hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Gün, şunları kaydetti:

"Bizim için belediyecilik sadece günlük işleri yürütmek değil, bir hizmet aşkı ile hareket etmektir. Vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak, sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemize bir adet kepçe kazandırdık. Bu aracımız sayesinde altyapıdan yol bakımına, acil ihtiyaçlardan rutin çalışmalara kadar pek çok alanda hizmet kalitemizi artıracağız."