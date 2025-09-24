Demirköy Belediyesi'ne Yeni Kepçe Kazandırıldı
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yapılan açıklamada, belediye filosuna yeni bir kepçe eklendiğini duyurdu. Yeni makine ile hizmet kalitesinin artacağını ve vatandaşların yaşamlarının kolaylaşacağını ifade etti.
Demirköy Belediyesine iş makinesi alındı.
Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bir kepçe kazandırdıklarını belirtti.
Güçlenen araç filosu ile ilçeye daha iyi hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Gün, şunları kaydetti:
"Bizim için belediyecilik sadece günlük işleri yürütmek değil, bir hizmet aşkı ile hareket etmektir. Vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak, sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemize bir adet kepçe kazandırdık. Bu aracımız sayesinde altyapıdan yol bakımına, acil ihtiyaçlardan rutin çalışmalara kadar pek çok alanda hizmet kalitemizi artıracağız."
Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel