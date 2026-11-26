Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Melih Dalan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gün, belediye meclis üyeleri Eyüp Şenay ve Oktay Gezen ile Dalan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Kaymakam Dalan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kurumun uyum içinde ilçenin gelişimi için gayret göstereceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Gün ise kamu kurumları arasındaki iş birliği ve güçlü koordinasyonun ilçenin kalkınmasına ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA