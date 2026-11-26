Demirköy Belediye Başkanı Gün, yeni Kaymakam Dalan'ı meclis üyeleriyle ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirköy Belediye Başkanı Gün, belediye meclis üyeleriyle yeni Kaymakam Dalan'ı ziyaret ederek görevinde başarı diledi. Dalan memnuniyetini dile getirirken, Gün kamu kurumları arasındaki iş birliğinin ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Kırklareli'nin Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Melih Dalan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gün, belediye meclis üyeleri Eyüp Şenay ve Oktay Gezen ile Dalan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarı diledi.
Kaymakam Dalan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kurumun uyum içinde ilçenin gelişimi için gayret göstereceğini ifade etti.
Belediye Başkanı Gün ise kamu kurumları arasındaki iş birliği ve güçlü koordinasyonun ilçenin kalkınmasına ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.