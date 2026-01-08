Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle yosun yayılımı genişledi. Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle azalan debi, baraj yüzeyinde yosun yoğunluğunu artırdı. Suların çekilmesiyle tarihi bir caminin minaresi de ortaya çıktı.
Havzada daha önce su altında kalan tarihi bir caminin minaresi de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Barajda suların çekilmesiyle yosunla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
