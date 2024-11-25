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Demirci'ye 366 Yeni Çöp Konteyneri Dağıtıldı

Demirci'ye 366 Yeni Çöp Konteyneri Dağıtıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Demirci Belediyesine hibe edilen 366 çöp konteynerinin ilçeye dağıtımına başlanırken, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeyi temiz tutmak için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Demirci Belediyesine hibe edilen 366 çöp konteynerinin ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımına başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için özveriyle çalıştığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür eden Kara, "Çöp konteyneri eksik olan mahalleler de eksikleri tamamlamayı hedefliyoruz. Daha güzel ve daha temiz bir Demirci için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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