Haberler

Demirci'de kar yağışı etkili oldu

Demirci'de kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü ve Demirci Dağı ile çevresi karla kaplandı. Dron ile kaydedilen görüntüler, karla kaplanan çam ormanları ve güzel manzarayı gözler önüne serdi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
