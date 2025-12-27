Manisa'da trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden biri çocuk 3 kişi, Kula'da son yolculuklarına uğurlandı.

Demirci-Selendi kara yolunda dün meydana gelen kazada ölen sürücü Soner Kapucu (24), babası Mehmet Kapucu (62) ve sürücünün yeğeni Mehmet Kapucu (8) için Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesinde tören düzenlendi.

Cenazeler, mahalle camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törende, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen ve 8 yaşındaki oğlu, babası ve kardeşini kaybeden Cüneyt Kapucu büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, CHP İlçe Başkanı Esen Çınar ve Kapucu ailesinin yakınları katıldı.

Kaza

Demirci-Selendi kara yolunda dün akşam, Soner Kapucu'nun kullandığı 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Dülger'in idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücülerden Soner Kapucu ile babası Mehmet Kapucu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8 yaşındaki Mehmet Kapucu da ağır yaralı halde götürüldüğü Demirci Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen Mehmet Kapucu'nun babası Cüneyt Kapucu'yu almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.