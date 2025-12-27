Haberler

Manisa'da trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 24 yaşındaki Soner Kapucu, 62 yaşındaki babası Mehmet Kapucu ve 8 yaşındaki yeğeni Mehmet Kapucu hayatını kaybetti. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden biri çocuk 3 kişi, Kula'da son yolculuklarına uğurlandı.

Demirci-Selendi kara yolunda dün meydana gelen kazada ölen sürücü Soner Kapucu (24), babası Mehmet Kapucu (62) ve sürücünün yeğeni Mehmet Kapucu (8) için Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesinde tören düzenlendi.

Cenazeler, mahalle camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törende, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen ve 8 yaşındaki oğlu, babası ve kardeşini kaybeden Cüneyt Kapucu büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, CHP İlçe Başkanı Esen Çınar ve Kapucu ailesinin yakınları katıldı.

Kaza

Demirci-Selendi kara yolunda dün akşam, Soner Kapucu'nun kullandığı 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Dülger'in idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücülerden Soner Kapucu ile babası Mehmet Kapucu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8 yaşındaki Mehmet Kapucu da ağır yaralı halde götürüldüğü Demirci Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen Mehmet Kapucu'nun babası Cüneyt Kapucu'yu almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum