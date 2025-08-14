Demirci'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Demirci'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de su tankerleriyle ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaklaşık 4 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.