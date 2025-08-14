Demirci'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de su tankerleriyle ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaklaşık 4 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.