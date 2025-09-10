Haberler

Demirci'de Öğrenci Servisi ile Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde, öğrencileri taşıyan bir servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i öğrenci toplam 9 kişi yaralandı.

Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı servis minibüsü, Hacıhamza Mahallesi'ndeki bir siteye öğrenci almak için girdiği sırada Zinnur Eroğlu idaresindeki 45 PD 333 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 8 öğrenci ve sürücülerden Eroğlu, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
