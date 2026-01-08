Haberler

Kayıp kadın kadavra ve iz köpekleri ile aranıyor

Kayıp kadın kadavra ve iz köpekleri ile aranıyor
Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde 7 gündür kayıp olan 52 yaşındaki Şerife Çınar için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, iz takip ve kadavra köpekleri ile birlikte zorlu şartlar altında bölgede yoğun tarama yapıyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar'ı (52) arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler, kayıp kadını iz takip ve kadavra köpekleri ile arıyor.

Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor. Kayıp ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kaplıca mevki ile Yortan mevki arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğun arama yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Arama çalışmalarına iz takip ve kadavra köpekleri de dahil edilirken, ekipler belirlenen noktalarda hassas tarama yapıyor. Zorlu arazi şartları, sağanak ve fırtınaya rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler; bağ evleri, dere yatakları, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda bir iz arıyor. Çevrede bulunan güvenlik kameraları da tek tek inceleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
