Manisa'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yaylalar beyaza bürünürken, ekipler ulaşımda aksama olmaması için önlemler aldı. Karın tadını çıkarmak isteyenler aileleriyle bölgeye akın etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe Mevki ve 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar yağışı etkili olurken, yaylalar beyaza büründü.

Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için ekipler, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletti.

Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ise aileleriyle Sarıçayır mevkisine çıkarak fotoğraf çektirdi.

Doğayla iç içe oluşan beyaz görüntü, dronla görüntülendi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde etkisini sürdürebilecek kar yağışına karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
