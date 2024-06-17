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Demirci'de Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı'nın 2. gününde belediye hizmet binasında vatandaşların katılımıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ile ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törende çocuklara oyuncak ve hediyeler verildi. Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Kara daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevi başında olan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı'nın 2. gününde belediye hizmet binasında vatandaşların katılımıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ile ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törende çocuklara oyuncak ve hediyeler verildi.

Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Kara daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevi başında olan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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