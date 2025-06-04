Demirci'de Çiftçilere 40 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı
Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilere, Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 40 bin sebze fidesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Erkan Kara, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere 40 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen domates, biber ve patlıcan fideleri Mehmet Örnek Pazaryeri'nde çiftçilere verildi.
Belediye Başkanı Erkan Kara programda çiftçilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, bu yıl çiftçi ve üreticilere yönelik 10 ton nohut, 1 ton susam ve 31 torba ayçiçeği dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel