Demirci'de Çiftçilere 40 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Demirci'de Çiftçilere 40 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilere, Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 40 bin sebze fidesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Erkan Kara, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere 40 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen domates, biber ve patlıcan fideleri Mehmet Örnek Pazaryeri'nde çiftçilere verildi.

Belediye Başkanı Erkan Kara programda çiftçilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, bu yıl çiftçi ve üreticilere yönelik 10 ton nohut, 1 ton susam ve 31 torba ayçiçeği dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.