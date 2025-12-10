Haberler

Demirci'de İnsan Hakları Günü etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, insan haklarının önemi vurgulandı. Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, insan haklarının uygulanmasının gerekliliğini dile getirerek, çocuklar ve insanların yaşam hakkının korunması gerektiğini belirttiler. Öğrencilere insan hakları eğitimi verildi ve atölyelerde haklar üzerine çalışmalar yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cengiz Topel - Enver Armağan İlkokulu'ndaki programda konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, insan haklarının uygulanması ve ihlallerin önlenmesi için her türlü çabayı sarf ettiklerini söyledi.

En önemli insan hakkının yaşam hakkı olduğunu kaydeden Bayram, "Dünya üzerinde en bariz örneğini Gazze'de, Doğu Türkistan'da görüyoruz. Maalesef mazlum coğrafyalarda çocuklar ve insanların yaşam hakları elinden alınarak zulme uğruyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Erkan Kara da Gazze'de insanların yaşam hakkının gasbedildiğini belirterek, insan haklarının sadece kağıt üzerinde kalmaması, uygulanması gerektiğini ifade etti.

Programda öğrencilere temel insan hakları anlatıldı, her bireyin doğuştan sahip olduğu haklar, eşitlik ilkesi ve çocuk haklarının önemi vurgulandı. Kurulan atölyelerde poster, el çalışmaları ve kısa mesaj kartları hazırlayan öğrenciler hak ve özgürlüklerin anlamını kendi ifadeleriyle anlattı.

