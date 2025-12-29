Haberler

Amasya'da korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kedi, korkuluk demirlerine saplanarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtararak veteriner hizmetlerine teslim etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korkuluk demirlerine saplanan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'ndeki bir binanın çevre duvarında bulunan demir korkulukta bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi, demir korkulukları keserek kurtardı.

Yaralı kedi, daha sonra tedavisi için Merzifon Belediyesi Veteriner ve Barınak Hizmetleri görevlilerine teslim edildi.

