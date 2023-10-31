Demir Export'tan eğitime destek

SİVAS - Demir Export, Kangal'da bulunan Çetinkaya Şehit Enes Koçak Ortaokulu'nun ilk 'Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'nı açtı.

Demir Export, öğrencilerin dijital çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim almasını desteklemek amacıyla, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya Köyü'nün ortaokuluna bilişim ve teknoloji sınıfı kazandırarak öğrencilerle birlikte açılışını gerçekleştirdi.

Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, Çetinkaya Şehit Enes Koçak Ortaokulu Müdürü Mikail Özbek, okulun öğretmen ve öğrencileri, köy muhtarı, köy sakinleri ve Demir Export yetkilileri de yer aldı.

Öğrencilere teknolojiyi etkin şekilde kullanma becerisi kazandırmayı desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçiren Demir Export, Çetinkaya Şehit Enes Koçak Ortaokulu Bilişim ve Teknoloji Sınıfı'na öğrencilerin kullanacağı bilgisayar ve ilgili donanımların yanı sıra; konforlu bir sınıf ortamı için ergonomik masa ve sandalyeler hazırladı. Ayrıca öğrencilerin dijital becerilerini geliştirebilecek, bilgilendirici görsellerle sınıfı donattı.

Gerçekleşen açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından öğrencilerle birlikte sınıfı gezen Kangal Kaymakamı Onur Aykaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan donanımları inceleyerek öğrencilere başarılar diledi.