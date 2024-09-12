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Demir doğrama ustası, serebral palsili oğlunu gezdirmek için ayakta durma sehpası yapıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili oğlunu, yaptığı 'ayakta durma sehpası' ile gezdirerek mutlu olmasını sağlıyor. Budak, çocuğunun ayakta durmasını sağlamak için hazırladığı tekerlekli sehpayı kullanarak oğlunu çarşı merkezi ve mahallelerde dolaştırıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Aydın Budak, serebral palsili (beyin felci) oğlunu, yaptığı "ayakta durma sehpası" ile gezdirerek mutlu olmasını sağlıyor.

Yeşildere Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki, 5 çocuk babası Budak, 6 aylıkken serebral palsi teşhisi konulan 12 yaşındaki oğlu Ahmet'i gezdirebilmek için "ayakta durma sehpası" yapmaya karar verdi.

Evinin bahçesindeki demir doğrama atölyesinde mesleğini sürdüren baba, 3 günlük çalışmayla hazırladığı tekerlekli sehpanın üzerine, çocuğunun ayakta durmasını sağlaması için çeşitli malzemeler yerleştirdi.

Günün belli saatlerinde oğlunu evden alarak "ayakta durma sehpası"na yerleştiren baba, çarşı merkezi ve mahallelerde dolaştırarak keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

"O mutlu olunca ben daha mutlu oluyorum"

Aydın Budak, sehpayı çocuğunu gezdirmek için yaptığını söyledi.

Ahmet'e 6 aylıkken teşhis konulduğunu, o zamandan bu yana tedavisi için hastanelere götürdüğünü anlatan Budak, şunları kaydetti:

"Çocuğumun tedavisi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yurt dışı ve yurt içinde değişik tedavi yöntemleri var. Ama ne oranda yarayacak onu bilemiyorum. Oğlum Ahmet gezmeyi çok seviyor. Her gün de çıkaramıyoruz. Normalde serebral palsi hastalarının yarım saat ya da 1 saat bunun üzerinde durması lazım. Ahmet bu sehpayla gezerken çok mutlu oluyor. Hep gezmek istiyor. Tekerleklerin olduğu kısmı bir günde yaptım. Engelli ayakta durma sehpası da iki günümü aldı. Üç günde hazır oldu. Çocuğumu gezdiriyorum. O mutlu olunca ben daha mutlu oluyorum."

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

Aydın Budak Yüksekova hakkari Güncel Yaşam

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