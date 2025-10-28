Haberler

Demir Bahçe Kapısının Altında Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Asmin Ç., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrildiği Asmin Ç. (9), ağır yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi. Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asmin'in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
