Haberler

8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, Gülbank geleneği ve mehteran gösterisiyle açıldı. Bilal Erdoğan, 4 gün sürecek festivalde geleneksel sporlar ve kültürel etkinliklerle çocukların ve ailelerin bir araya geleceğini belirtti.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festival boyunca kültürel zenginliklerin hep birlikte yaşanacağını söyledi.

Ziyaretçileri selamlayan Erdoğan, festival boyunca güreşler ve atlı sporlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde çocukların ve ailelerin geleneksel kültürle buluşacağını ifade eden Erdoğan, "Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleneğin kokusunu, havasını soluyacağız ve dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları, kültür insanlarını hep birlikte burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu yaşayacaklar, hissedecekler." dedi.

İstanbul'un uluslararası önemine dikkati çeken Erdoğan, konuşmaların ardından çocuklarla birlikte kurdele keserek festivalin açılışı yaptı.

Kaynak: AA / Ümit Türk
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor

Transfer savaşı başladı! Hangi takıma gidecek?
Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Son ankette büyük sürpriz! 2023'e göre oyunu artıran 3 parti var
Kilosu altınla yarışıyor! Köylüler bulmak için her taşın altına bakıyor

Kilosu altınla yarışıyor! Köylüler bulmak için her taşın altına bakıyor
Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor

Trende mide bulandıran olay! Polis görüntülerdeki adamı arıyor
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Bayramda kesilecek! 'Donald Trump' adı verilen bufalo gündem oldu

Kısa sürede ünlü oldu! Onu görmeye gelen herkes aynı isme benzetiyor
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü