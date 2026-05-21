Tokat'ta 34 yıldır aranan terör örgütü üyesi kadın İstanbul'da yakalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, TKP/ML-TİKKO üyesi olduğu gerekçesiyle 34 yıldır aranan H.K. isimli kadın, jandarma ekiplerinin takibi sonucu İstanbul'daki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Tokat Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda bir şüpheliyi takibe aldı. Çalışmalar kapsamında 1992-1998 yılları arasında silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve yaklaşık 34 yıl boyunca örgütsel bağı tespit edilemeyen H.K. adlı kadının, örgütteki faaliyetleri tek tek deşifre edildi. Yıllardır izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için aylarca takip yürüten ekipler, 12 Mayıs'ta İstanbul'daki ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Şüpheli, 15 Mayıs'ta Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

