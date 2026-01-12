Haberler

Ankara'da metroda darbedilerek öldürülen "Matmazel" isimli köpekle ilgili rapor tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demetevler Metro İstasyonu'nda sahipsiz köpek 'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili personelin iş akitleri feshedildi ve soruşturma sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Demetevler Metro İstasyonu'nda "Matmazel" isimli sahipsiz köpeğin darbedilerek öldürüldüğünün belirlendiği, bu kapsamda daha önce görevden el çektirilen personelin iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki "Matmazel" isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine 3 Ocak'ta idari ve adli inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Ankara Barosunun da dahil olduğu süreçte köpeğin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'na götürüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel'in darbedildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?