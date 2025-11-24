Demet Sağıroğlu, 27 Kasım'da CSO Ada Ankara'da Konser Verecek

Yorumcu, müzisyen Demet Sağıroğlu, 27 Kasım'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dinleyicilerle buluşacak.

Demet Sağıroğlu, Türk pop müziğinde 1990'lı yıllardan bu yana çalışmalarını sürdüren "Arnavut Kaldırımı", "Papatya Falları", "Şikayetim Var", "İhanet Ettin" başta olmak üzere çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitim görürken, aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne burslu olarak geçiş yapan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun olan Demet Sağıroğlu, merhum sanatçı Kayahan'ın vokalisti olarak başladığı profesyonel müzik hayatına sonraki yıllarda Türk Pop müziğinde sevilen şarkılarla devam etti.

Kariyerinde bugüne kadar 6 albüm ve 8 single çalışmasına imza atan Demet Sağıroğlu, 27 Kasım'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dinleyicilerle buluşacak.