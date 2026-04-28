Demans hastası yolcuya 24 saat destek veren personele ödül

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculuk eden ancak Demans hastası olduğu için büyük zorluk yaşayan yaşlı bir yolcuya 24 saat boyunca hizmet veren havalimanı çalışanı Doğukan Demirbek, '2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli' ödülüne layık görüldü.

Demans hastası olduğu tespit edilen bir yaşlı yolcu uçağa binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Hastalığı nedeniyle zamanını yönünü bulamayan yaşlı yolcu uçağını kaçırdı. Büyük zorluk yaşayan ve havalimanında kalmak zorunda kalan yolcuya Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanı Doğukan Demirbek yardım etti. 24 saat boyunca yolcunun yanından ayrılmayan ve tüm günün onunla geçiren personel yaşlı yolcuyu ertesi günkü uçağına kadar eşlik etti. Önce yolcunun yakınlarına ulaşan Doğukan, misafirin demans hastası olduğunu teyit etti. Kendisine uçuş kapısına kadar eşlik etmek istese de yolcunun uçuşunu kaçırdığı belirlendi. En yakın uçuşun ertesi gün olması dolayısıyla ilgili havayolu şirketiyle koordine olarak biletin ücretsiz değişimini sağladı.

40 HAVALİMANI ARASINDA BİRİNCİ SEÇİLDİ

İSG Personeli Doğukan Demirbek'in bu davranışı, İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, insan odaklı hizmet anlayışını bu yıl da küresel bir başarıyla taçlandırdı. Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen 40 havalimanı arasında düzenlenen "2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli" (Best Front Liner Awards) yarışmasında, ISG Satınalma Uzmanı Doğukan Demirbek yaşlı yolcuya zor anında sağladığı destek ve sergilediği özverili yaklaşımla ödüle layık görüldü.

SADECE BAŞARI DEĞİL, KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR YANSIMASI

ISG Yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, insan odaklı yaklaşımın misafir deneyiminin temel taşı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bu yıl yaşadığımız gurur, başarılarımızın sürdürülebilirliğini kanıtlar niteliktedir. İki değerli çalışma arkadaşımızın küresel ölçekte finale kalarak bizleri temsil etmesi, havalimanımızdaki yüksek hizmet standartlarının ve sarsılmaz ekip ruhunun en seçkin tezahürüdür. Doğukan Demirbek'in sürecin ilk anından itibaren sorumluluk üstlenerek misafirimizin güvenliğini ve konforunu en üst seviyede tesis etmesi, sadece bir operasyonel başarı değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün bir yansımasıdır. Çalışma arkadaşımızın sergilediği bu özveri, yolcu memnuniyetini bir vaatten öteye taşıyarak somut bir değer haline getirdiğimizin kanıtıdır. Yolcularımıza güvenli ve huzurlu bir seyahat deneyimi sunma kararlılığımızda, çalışanlarımızın inisiyatif alan ve çözüm odaklı yaklaşımları en güçlü motivasyon kaynağımız olmaya devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı