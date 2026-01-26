Haberler

Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu

Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki demans hastası kadın, ormanlık alanda sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın, ekiplerince bulundu.

Afad'tan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yaylacık köyünde yaşayan demans hastası P.A'nın kaybolması üzerine AFAD ekipleri koordinasyonunda jandarma ekipleri ile arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı kadın, sağlık kontrollerin yapılabilmesi için 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
