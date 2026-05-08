Kayıp demans hastası ormanda ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayıp olan demans hastası İsmail Kocabalkan'ın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. 9 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Kocabalkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kayıp olarak aranan demans hastası İsmail Kocabalkan'ın (70), ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Edremit'in Camivasat Mahallesi'nde yaşayan demans hastası İsmail Kocabalkan'dan, dün öğleden sonra haber alınamadı. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisinde ulaşamayınca, kayıp ihbarında bulundu. Kocabalkan için jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gece yarısı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kocabalkan'ın en son görüldüğü Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ormanda yaklaşık 4 kilometrelik sarp ve kayalık alanda çalışmalar 3 araç, 6 ekip ve 1 arama kurtarma köpeği ile yoğunlaştırıldı. Saat 09.30 sıralarında Kocabalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. 9 saatlik arama çalışmasının sonucunda ölü olarak bulunan Kocabalkan'ın cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kocabalkan'ın cansız beden, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kocabalkan'ın kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, ölüm nedeni otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
