DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğince yasaklanmasına karşın İstasyon Meydanı'nda yapacaklarını duyurdukları "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı.

TERÖRİSTBAŞININ KARDEŞİ DE ALANDA

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları ile diğer katılımcıların yer aldığı grup, İstasyon Meydanı'da yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'na geldi.

POLİSTEN "DAĞILIN" ANONSU

Polis toplanan grubun etrafında çember oluşturdu. Polis daha sonra kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.

5 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Kentte sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, mitingin yapılacağı duyurulan İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapalı tutuluyor. Kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.