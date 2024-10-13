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DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

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Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Partililer "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" miting için toplandı. Polis terörist başı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da aralarında bulunduğu kalabalığın dağılması için anons yaparken kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.

DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğince yasaklanmasına karşın İstasyon Meydanı'nda yapacaklarını duyurdukları "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı.

TERÖRİSTBAŞININ KARDEŞİ DE ALANDA

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları ile diğer katılımcıların yer aldığı grup, İstasyon Meydanı'da yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'na geldi.

DEM Partililer yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

POLİSTEN "DAĞILIN" ANONSU

Polis toplanan grubun etrafında çember oluşturdu. Polis daha sonra kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.

DEM Partililer yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

5 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Kentte sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, mitingin yapılacağı duyurulan İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapalı tutuluyor. Kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.

DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Güncel

Diyarbakır Valiliği Mehmet Öcalan DEM Parti Güncel Terör Polis

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Yorumlar (16)

Volkan Cetin:

it it liginden vaz geçmez

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Selim Demir:

hani özgür nerdee

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Serdar Cem:

al sana açılım emaresi sonucu. Devlet yasak diyor. biz yasak dinlemeyiz diyorlar.. Diğer halk şimdi ne düşünür? Psikoloji ve sosyolojiyi bilmiyorlar. Yarın başka bir unsur da o zaman bu hakkı kendinde görür.

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Alkurt:

Inşallah iç savaş çıkmaz. Allah korusun vatanimizi

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Alkurt:

Vatan hainleri iş başında Allah fırsat vermesin.

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Mehmet Vatandaş:

O mitinge katılanlar her türlü muameleyi hak etmişlerdir ama başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere rızası ile katılanların dışında bir kişinin bile burnu kanasa ayağı taşa gelse sorumlusu o isimleri geçen başkan ve eş başkanlardır sonra ağlamasınlar

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Mordo:

23 yıllık rahatlık batıyor ak parti ikdidarında bunlar bitlendi şimdide dikleniyorlar. Eskiyi hatırlatacak bir parti inşallah gelecektir . Bu günleri mumla arayacasınıs nankörler . Yatın kalkın ak partiye dua edin şu an kürt halkına insan muamelesi yapılıyorsa Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir kıymet bilin.Gün gelecek çok arayacaksını çok

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Mehmet Vatandaş:

Selim Demir: Özgür'ü boş ver asıl başta Bahçeli bunlara el uzatan dem lenmek isteyenler nerede:)

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Kuscubasi:

Devlet yüz veriyor polis uğraşıyor. Zorla sevdirecek değiliz az fan az çoktan çoktan çok gider

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Demir Acer:

demli asiret basi o c yi adam sanip resmini habere koymayin,

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