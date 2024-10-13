DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu
Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Partililer "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" miting için toplandı. Polis terörist başı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da aralarında bulunduğu kalabalığın dağılması için anons yaparken kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.
DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğince yasaklanmasına karşın İstasyon Meydanı'nda yapacaklarını duyurdukları "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı.
TERÖRİSTBAŞININ KARDEŞİ DE ALANDA
Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları ile diğer katılımcıların yer aldığı grup, İstasyon Meydanı'da yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'na geldi.
POLİSTEN "DAĞILIN" ANONSU
Polis toplanan grubun etrafında çember oluşturdu. Polis daha sonra kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.
5 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR
Kentte sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, mitingin yapılacağı duyurulan İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapalı tutuluyor. Kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.