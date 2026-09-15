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DEM Partili Temelli: "İktidarın halka yönelik caydırma politikası derhal son bulmalı"

DEM Partili Temelli: 'İktidarın halka yönelik caydırma politikası derhal son bulmalı'
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen operasyonlarla onlarca devrimcinin gözaltına alınması, muhalefete ve baskılara karşı ses çıkaranlara yönelik sistematik bir gözdağıdır. İktidarın halka ve sosyalistlere yönelik bu caydırma politikası derhal son bulmalı, gözaltına alınan tüm devrimciler serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen operasyonlarla onlarca devrimcinin gözaltına alınması, muhalefete ve baskılara karşı ses çıkaranlara yönelik sistematik bir gözdağıdır. İktidarın halka ve sosyalistlere yönelik bu caydırma politikası derhal son bulmalı, gözaltına alınan tüm devrimciler serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen operasyonlarla onlarca devrimcinin gözaltına alınması, muhalefete ve baskılara karşı ses çıkaranlara yönelik sistematik bir gözdağıdır. İktidarın halka ve sosyalistlere yönelik bu caydırma politikası derhal son bulmalı, gözaltına alınan tüm devrimciler serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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