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DEM Partili Hatimoğulları, TMMOB'da 2027 bütçesini ve toplumsal sorunları görüştü

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DEM Partili Hatimoğulları, TMMOB'da 2027 bütçesini ve toplumsal sorunları görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, TMMOB Genel Merkezi'ni ziyaret etti. TMMOB Başkanı Ali Ekber Çakar ile yapılan görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, 2027 yılı bütçesi ve toplumsal sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TMMOB Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, 2027 yılı bütçesi ve güncel toplumsal sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcımız Öztürk Türkdoğan ve Çocuk Komisyonu Eş Sözcümüz Beritan Güneş'ten oluşan heyetimiz TMMOB Genel Merkezini ziyaret etti. TMMOB Başkanı Ali Ekber Çakar ve beraberindeki heyet ile yapılan görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, 2027 yılı bütçesi ve güncel toplumsal sorunlara dair görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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