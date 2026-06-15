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Akpm Avrupa Birleşik Sol Grubu Heyeti, Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nı Ziyaret Etti

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DEM Parti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bünyesindeki Avrupa Birleşik Sol Grubu heyetinin Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nı ziyaret ettiğini bildirdi. Görüşmede barış süreci ve Avrupa Konseyi'nin katkıları ele alındı.

(ANKARA) - Dem Parti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bünyesindeki Avrupa Birleşik Sol Grubu heyetinin Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nı ziyaret ettiğini bildirdi. Görüşmede, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmeler ile Avrupa Konseyi'nin sürece sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) heyetinin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullları'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen güncel aşama hakkında Avrupalı parlamenterlere kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Avrupa Konseyi nezdinde bu sürece nasıl olumlu ve yapıcı bir katkı sunulabileceği, demokratik çözüm yollarının Avrupa platformlarında nasıl desteklenebileceği konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA
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