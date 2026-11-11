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DEM Parti, Tuğberk İmamoğlu gemisi ailelerinin 8 mürettebat için arama talebini aldı

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DEM Parti, Tuğberk İmamoğlu gemisi ailelerinin 8 mürettebat için arama talebini aldı
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Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler, DEM Parti Grubu'nu ziyaret ederek Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile görüştü. 8 mürettebatın hala bulunamamasına tepki gösteren aileler, aramaların yeniden başlatılmasını istedi.

(ANKARA) - Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler DEM Parti Grubu'nu ziyaret ederek, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile görüştü.

DEM Parti Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler DEM Parti Grubu'nu ziyaret ederek Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile görüştü.

Açıklamada, "Sekiz mürettebatın hala bulunamamasına ve arama çalışmalarının durdurulmasına tepkili olan ailelerin talepleri açık; Aramalar yeniden başlasın, deniz dibi kapsamlı taransın, gerekirse uluslararası imkanlar devreye girsin, aileler düzenli bilgilendirilsin. Bizler de taleplerinin karşılanması için sesleri olacağımıza söz veriyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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