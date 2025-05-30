DEM Parti, TBMM Başkan Adayını Cengiz Çandar Olarak Belirledi

DEM Parti, TBMM Başkan Adayını Cengiz Çandar Olarak Belirledi
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DEM Parti, TBMM Genel Sekreterliği'ne Cengiz Çandar'ı Meclis Başkan adayı olarak bildirecek. Adaylık dilekçesi bugün sunulacak ve seçimler 3 Haziran'da gerçekleşecek.

(ANKARA) - DEM Parti, bugün TBMM Genel Sekreterliği'ne TBMM Başkan adayı olarak Cengiz Çandar'ın ismini bildirecek.

DEM Parti, Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayıyla yarışacak. Adayın Cengiz Çandar olduğu öğrenildi. Çandar'ın adaylık dilekçesinin, bugün saat 14.45'te Meclis Genel Sekreterliğine sunulması bekleniyor.

TBMM 28 Mayıs'ta seçim sürecine başladı. Seçim sürecinin ilk beş gününde alınan başvuruların ardından yeni Meclis Başkanının belirlenmesi için 3 Haziran'da gizli oylamayla seçim yapılacak.

TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oyu almak gerekiyor. Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 üyenin oyunu alan aday başkan seçilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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