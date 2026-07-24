DEM Parti'den çerçeve yasa açıklaması: Yeni evrenin startı olacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme, devamında gelecek yasaların da referansı olacak." dedi.

Doğan, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin taslağın hazırlanması için son aşamada olunduğunu ifade eden Doğan, "Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme, devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. İki yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu, hukuki belirsizliği gidermiş olacak." diye konuştu.

Doğan, yasa taslağının ne zaman Meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi.

Silahların tümden devre dışı kalmasının önemli olduğunu söyleyen Doğan, "Biz en başından beri 'şiddetten demokratik siyasete geçiş' diyoruz. Silahların kalıcı bir biçimde devre dışı kalması için hukuki zeminin sağlam bir hale getirilmesinden ve hukuki zeminle bu sürecin güvence altına alınmasından bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Doğan, "Meclis'in de bu konuda gerekli iradeyi, bu fırsatı değerlendirecek gerekli cesareti göstereceğinden" şüphe duymadıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki süreç de bizim partimiz açısından da bunun çabasının en yoğun şekilde gösterileceği bir süreç olacak." açıklamasında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini aktaran Doğan, "Çerçeve yasanın hazırlanma yöntemi, kapsayıcılığı, niteliği, uygulamada kurulacak mekanizmalar, barışın toplumsallaşması gibi başlıklar, yaptığımız bu görüşmelerdeki temel konularımız ve gündemlerimiz." dedi.

Kaynak: AA