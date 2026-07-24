Haberler

DEM Parti'den çerçeve yasa açıklaması: Yeni evrenin startı olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemelere ilişkin çerçeve yasanın yeni bir evrenin başlangıcı olacağını ve hukuki belirsizliği gidereceğini belirtti. Silahların kalıcı olarak devre dışı kalması için hukuki zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme, devamında gelecek yasaların da referansı olacak." dedi.

Doğan, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin taslağın hazırlanması için son aşamada olunduğunu ifade eden Doğan, "Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme, devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. İki yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu, hukuki belirsizliği gidermiş olacak." diye konuştu.

Doğan, yasa taslağının ne zaman Meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi.

Silahların tümden devre dışı kalmasının önemli olduğunu söyleyen Doğan, "Biz en başından beri 'şiddetten demokratik siyasete geçiş' diyoruz. Silahların kalıcı bir biçimde devre dışı kalması için hukuki zeminin sağlam bir hale getirilmesinden ve hukuki zeminle bu sürecin güvence altına alınmasından bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Doğan, "Meclis'in de bu konuda gerekli iradeyi, bu fırsatı değerlendirecek gerekli cesareti göstereceğinden" şüphe duymadıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki süreç de bizim partimiz açısından da bunun çabasının en yoğun şekilde gösterileceği bir süreç olacak." açıklamasında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini aktaran Doğan, "Çerçeve yasanın hazırlanma yöntemi, kapsayıcılığı, niteliği, uygulamada kurulacak mekanizmalar, barışın toplumsallaşması gibi başlıklar, yaptığımız bu görüşmelerdeki temel konularımız ve gündemlerimiz." dedi.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş

Öldürmeden önce son fotoğraf! Katil tanıdık çıktı
Yeni Parti bundan sonra ne yapacak? Eski vekilden ezber bozan çıkış

Yeni Parti bundan sonra ne yapacak? Eski vekilden ezber bozan çıkış
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu