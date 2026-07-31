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DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi:

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- "(Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler) Yasaya dair çalışmalar, kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen yasal düzenlemelerin kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarına başlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlk hukuki adım için hazırlıkların yapıldığını belirten Doğan, "Söz konusu yasa, kritik bir değerde çünkü bu yasa, bu düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç iradesi açısından da çok çok kritik bir önem taşıyor." diye konuştu.

Doğan, sorunun çok boyutlu ve katmanlı olmasından dolayı sürecin de çok katmanlı ve boyutlu yaklaşım gerektirdiğine işaret ederek, "Tüm siyasilerden de beklentimiz, buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları. Bu konudaki tüm belirsizlikler giderilerek hızla somut bir forma kavuşması gerektiğini ne kadar önemsediğimizi buradan bir daha sizlerle paylaşmak istedik. Yasaya dair çalışmalar, kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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