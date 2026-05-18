DEM Parti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni hamle ihtiyacı var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Birinci aşama tamamlandı, artık ikinci aşamaya geçtik dediğimiz andan bugüne en çok dikkat çektiğimiz konuların başında yeni bir hamle ihtiyacı geliyordu. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Doğan, parti genel merkezinde MYK toplantısına ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

MYK'de Terörsüz Türkiye sürecini ele aldıklarını aktaran Doğan, sürecin daha hızlı ilerlemesi için yeni bir çıkış yolu arandığını söyledi.

Yeni bir yol haritasına ilişkin süren çalışmaların olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bunu 'yeni bir hamle' olarak ifade ediyor. Evet, bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. DEM Parti olarak, süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini söylediğimiz günden beri biz de en çok bu konuya dikkat çekiyoruz. Birinci aşama tamamlandı, artık ikinci aşamaya geçtik dediğimiz andan bugüne en çok dikkat çektiğimiz konuların başında yeni bir hamle ihtiyacı geliyordu. Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımladı. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Doğan, somut ve süreci ivmelendirecek adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürecin yönetimiyle ilgili bir model önerisinde bulunduğunu anımsatan Doğan, "Şimdi bir model önerisi var. Tabii diğer siyasi partiler de model önerilerini yapabilir, yapmalılar da. Bunlar katkı sağlayacak tartışmalar. Yalnızca koordinatörlük tartışmasına hapsetmemek gerekiyor. Buraya sıkıştıran bir yaklaşım içerisinde değerlendirdiğimiz zaman diğer öneriler hakkıyla tartışılamayabiliyor. O yüzden buralara sıkıştırmamak gerekiyor." diye konuştu.

"Bir yol haritası var zaten"

Doğan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çok önemli çalışmalar yaptığını, bir rapor yayımladığını ve misyonunu tamamladığını söyledi.

Sürecin bu aşamasında siyasi partilerden oluşan bir mekanizmanın etkin bir şekilde devreye girmesi gerektiğine işaret eden Doğan, Meclis'in etkin bir şekilde devrede olduğunu kamuoyunun görmek istediğini dile getirdi.

Doğan, gelecek günlerde DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı'da görüşme yapmasının beklendiğini bildirdi.

Bir gazetecinin Terörsüz Türkiye sürecinde "durağanlığın aşılması için nasıl bir yol haritası izleneceğine" ilişkin sorusuna Doğan, "Meclis Komisyonu, raporuyla bir yol haritasını ortaya koyuyor. Orada bir yol haritası var zaten. Böyle ilerlenebilir." yanıtını verdi.

Sürecin ilerlemesi için ortada büyük bir çaba olduğunu belirten Doğan, "Ama sürecin gereklerine dair birtakım tereddütler var. Bunları gidermek gerekiyor." dedi.