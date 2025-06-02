DEM Parti, Pervin Buldan'ı TBMM Başkanvekili Seçti

DEM Parti, Pervin Buldan'ı TBMM Başkanvekili Seçti
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DEM Parti, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in yerine Van Milletvekili Pervin Buldan'ı TBMM Başkanvekili olarak seçti. Parti, ayrıca Meclis Başkanlığı için Cengiz Çandar'ı aday göstermiştir.

(TBMM) - Dem Parti, 28'inci yasama yılının ikinci dönemi için TBMM Başkanvekilliği'ne Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ı seçti. Dem Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti.

Dem Parti, TBMM Başkanvekili'ni belirlemek üzere kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantının ardından partiden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir" denildi.

DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin 18'inci gününde 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, TBMM'de yarın Meclis Başkanı seçimi yapılacak DEM Parti Meclis Başkanlığı için de Cengiz Çandar'ı aday göstermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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