Dem Parti İzmir İl Örgütü Üyelerinin "Rojava" Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Güncelleme:
DEM Parti İzmir İl Örgütü, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara dikkat çekmek için düzenlemek istedikleri yürüyüşe polis tarafından izin verilmedi. Eylemciler, yalnızca basın açıklamasına katılabildiler.

(İZMİR) - DEM Parti İzmir İl Örgütü'nün, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları protesto etmek amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe izin verilmedi.

DEM Parti İzmir İl Örgütü, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları protesto etmek amacıyla, Konak Pier önünde biraraya geldi.

Eyleme, il başkanlarının yanı sıra; DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Van Milletvekil Mahmut Dindar ile Demokratik Kurumlar Platformu bileşenleri de katıldı. "Rojava halkı yalnız değildir" sloganları atan ve ellerinde pankartlar taşıyan gruptakiler, açıklama öncesinde, Konak'tan Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istedi. Alanda güvenlik önlemi alan polis, yürüyüşe değil, sadece basın açıklamasına izin verileceğini belirtti.

Yürüyüş talebinin yinelenmesinin ardından polis ve Van Milletvekili Dindar'ın öncülüğündeki grup arasında müzakere süreci başladı. DEM Parti grubu, yürüyüş yapıp açıklamayı yürüyüş sonrasında yapmak istediklerini iletti, emniyet güçleri ise programın, "toplanma ve basın açıklaması" olarak bildirildiğini, yürüyüşün iletilmediğini belirterek, yürüyüşe izin vermedi.

Yağmur altında toplanan gruba, açıklama yapıp dağılmaları uyarısında bulunuldu. Yürüyüşe izin verilmemesinin ardından, gruptakiler farklı bir güzergahtan yürümek isteyince polis ve eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Aynı anda başlayan şiddetli sağanak nedeniyle grup, oluşturulan polis koridoru eşliğinde dağıldı.

