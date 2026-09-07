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DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu
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DEM Parti'nin dünkü 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

(ANKARA) - Dem Parti'nin dünkü 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre toplantı, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında yapıldı.

Partinin yeni dönemdeki Merkez Yürütme Kurulu'nda Canan Çalağan, Cemile Turhallı, Derya Arslan, Ebru Günay, Elif Bulut, Elif Çoban, Emin Orhan, Emirali Türkmen, Hakkı Saruhan Oluç, Hatice Betül Çelebi, İbrahim Akın, İlknur Birol, Mahfuz Güleryüz, Mehmet Rüştü Tiryaki, Muhsin Dalfidan, Murad Mıhçı, Özlem Gündüz, Öztürk Türkdoğan, Serhat Eren, Sevtap Akdağ Karahalı, Tayip Temel, Umut Vedat Açar ve Yüksel Mutlu yer aldı.

Kaynak: ANKA
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